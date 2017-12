Centre Palestinien

d'Information





Invitation à lire











BDS







Solidarité







Produits palestiniens







Eurasie-Afrique





En direct d'Iran







Agence syrienne







Agence Russe





Radio Chine



Internationale Palestine Solidarité

sur Facebook















Témoignages antisionistes Quand des Juifs dénoncent la supercherie du sionisme Hadassah Borreman Jeudi 30 novembre 2017 Les médias officiels taisent l’antisionisme et font le jeu des sionistes qui veulent faire croire que le Judaïsme = sionisme. Nous vous proposons un très bon reportage dans lequel des Juifs de milieux différents dénoncent avec courage l’injustice et les crimes sionistes ainsi que la supercherie de l’idéologie sioniste. Yechouroun – Judaïsme contre sionisme demande aux auditeurs d’être attentifs et critiques; il s’est glissé des inexactitudes dans les paroles de certains intervenants. Image : les intervenants dans la vidéo

Militante Juive antisioniste, Mme Hadassah BORREMAN est membre du Cercle d’Études rabbiniques YECHOUROUN-JUDAISME CONTRE SIONISME à Anvers. Elle dénonce depuis de nombreuses années la mainmise sioniste sur le monde. Avec son époux, M. Shmiel Mordche Borreman, elle manifeste à plusieurs reprises contre les différentes guerres imposées par l’entité sioniste au Moyen-Orient. En 2008, ils s’associent à l’idée d’une Alliance stratégique du Judaïsme et de l’Islam contre le sionisme en partenariat avec le Centre Zahra France et le Parti Anti Sioniste. Tweet Le sommaire d'Hadassah Borreman

Les dernières mises à jour



Source : Hadassah Borreman

Abonnement newsletter: Quotidienne - Hebdomadaire

Les avis reproduits dans les textes contenus sur le site n'engagent que leurs auteurs.

Si un passage hors la loi à échappé à la vigilance du webmaster merci de le lui signaler.

webmaster@palestine-solidarite.org